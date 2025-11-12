شكرا لقرائتكم خبر «الموارد البشرية»: +6000 مستفيد من مبادرة تطوع بخبرتك منذ انطلاقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا لمكانة السعودية كوجهة عالمية للفرص والمشاريع الريادية، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن منطلق مسؤوليتها في تعزيز بيئة العمل ودعم الشباب ورواد الأعمال، اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاركتها في ملتقى بيبان 25، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال المحليين والدوليين، عبر 7 أبواب رئيسية تغطي مجالات ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، وتسهم في توفير حلول وفرص نوعية للنمو والتوسع.

وعززت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حضورها المكثف خلال الملتقى عبر جناحها التعريفي الذي استعرض مجموعة من المبادرات والخدمات والمنصات الرقمية، من أبرزها مبادرة «تطوع بخبرتك» التي واصلت في نسختها الثانية عشرة تقديم الاستشارات التطوعية خلال أيام الملتقى بمشاركة أكثر من 35 مستشار وخبير، قدموا خبراتهم في مجالات: (المالية، الموارد البشرية، القانون والمحاماة، القيادة والإدارة، تطوير الأعمال، التحول الرقمي، التسويق)، وقد شهدت المبادرة منذ إطلاقها في 2021 مشاركة أكثر من 40 من المسؤولين، بالإضافة إلى أكثر من 400 خبير من أصحاب السعادة قيادات الجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، واستفاد منها أكثر من 6000 مستفيد.

كما تجاوزت القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي من مبادرة تطوع بخبرتك أكثر من 2.5 مليون ريال. وتعرف الزوار على أكثر من 135 خدمة رقمية تقدمها منصة «قوى» لتمكين المنشآت والأفراد من إنجاز تعاملاتهم بسهولة وعلى مدار الساعة، بالإضافة إلى برنامج «الاعتماد المهني» الذي يغطي أكثر من 160 دولة حول العالم ويهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز موثوقية مهارات العمالة الوافدة في أكثر من 1,000 مهنة في مختلف القطاعات بالمملكة.

واستعرض الجناح «منصة أجير» التي تقدم أكثر من 30 خدمة لمقدمي الخدمات والمنشآت والأفراد، منها «أجير مواسم السياحة، والحج» وتصاريح العمل الموسمية، إذ تهدف توفير حلول فعالة ومرنة تدعم منشآت القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام في مختلف الأنشطة الاقتصادية عبر علاقة تعاقدية موثقة بين الطرفين. كما قدم الجناح شرحا مفصلا عن أنماط العمل الحديثة (العمل الحر، المرن، وعن بعد).

وعملت الوزارة على تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إطلاقها لمبادرة «هاكاثون الابتكار للتغيير نحو الأفضل»، بنسختيه الأولى والثانية خلال عامي 2024 و2025، وكذلك مبادرة ابتكارثون، وسط مشاركة واسعة من الشباب والشابات، حيث وفرت تلك المبادرات منصات لتطوير حلول تقنية في دعم المشاريع الناشئة وربطها بجهات التمويل، كما دشنت الوزارة استراتيجية التنمية الشبابية مطلع 2024، والتي تضمنت أكثر من 20 مبادرة نوعية لتأهيل وتمكين الشباب، وإنشاء الإدارة العامة للتنمية الشبابية، إضافة إلى إطلاق الشهادة الاحترافية للعمل الشبابي بالشراكة مع صندوق دعم الجمعيات لرفع كفاءة الممارسين في مجال العمل مع الشباب، بما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية وريادة الأعمال.