تابع الان خبر هيئة الأفلام تعزز حضور السينما السعودية في سوق الأفلام الأمريكي 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تعزز السينما السعودية حضورها دوليًا من خلال مشاركة هيئة الأفلام السعودية في سوق الأفلام الأمريكي (AFM) 2025، الذي يقام في لوس أنجلوس خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر. ويُعد السوق منصة أساسية للمستثمرين والموزعين وصنّاع الأفلام، حيث يختص بالتمويل والتوزيع والإنتاج المشترك للأفلام.

وتأتي المشاركة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة السينما السعودية عالميًا، من خلال عرض الفرص الاستثمارية في القطاع السينمائي، وإبراز إمكانات المملكة في الإنتاج والمواقع التصويرية الجاذبة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات مع الجهات المنتجة والموزعين الدوليين.

ويعرض جناح الهيئة تطور القطاع السينمائي السعودي، بما يشمل التمويل السينمائي، الحوافز، وخدمات الإنتاج والتوزيع، بينما يسعى الوفد الرسمي للهيئة إلى بناء شبكة علاقات مهنية مع أبرز الشركات والمؤسسات في السوق الأمريكي، ودعم التعاون في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع، التمويل، وتطوير صناعة الأفلام الوطنية.

وتعكس مشاركة الهيئة في سوق الأفلام الأمريكي جهود المملكة لتعزيز الصناعات الإبداعية وتنمية الكفاءات الوطنية وفق مستهدفات رؤية 2030، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة ودعم نمو القطاع السينمائي المحلي.