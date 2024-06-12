الارشيف / اخبار السعوديه

"نحو منى".. تسهيل معرفة مسارات الذهاب للجمرات والعودة إلى المخيمات

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذي شركة كدانة للتنمية والتطوير، مشروع "نحو منى" بمشعر منى، الذي يتضمن إضافة لوحات إرشادية على الطرق الرئيسية والفرعية، ما يسهّل على الحجاج معرفة مسارات العودة إلى المخيمات والذهاب للجمرات.
كما أضيفت الألوان لتمييز الطرق الرئيسية والفرعية لمعرفة المسارات بسهولة.
