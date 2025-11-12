شكرا لقرائتكم خبر «مطارات جدة» تستعرض أبرز مشاريعها التطويرية في مؤتمر ومعرض الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعرض شركة مطارات جدة، مشاريعها التطويرية ومبادراتها التشغيلية من خلال مشاركتها بجناح تفاعلي في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار «من مكة إلى العالم»، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الحالي في جدة سوبردوم.

وتشارك مطارات جدة بصفتها راعيا استراتيجيا ضمن منظومة شركة مطارات القابضة، حيث يهدف الجناح المشارك إلى إبراز التطورات التي يشهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والتي أسهمت في تحسين تجربة ضيوف الرحمن عبر مبادرات نوعية شملت توسعة مرافق التشغيل، وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وتعزيز الخدمات الرقمية والذكية، وتطوير بيئة المطار بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وراحة للمسافرين.

ويعرض الجناح جهود المطار في رفع جودة الخدمات وتسريع الإجراءات التشغيلية خلال مواسم الذروة، حيث قدم خدماته لأكثر من 175 ألف حاج عبر مبادرة «طريق مكة»، و206 آلاف حاج من خلال مبادرة «مسافر بلا حقيبة»، إلى جانب شحن أكثر من 483 ألف عبوة من مياه زمزم عبر الرحلات العائدة.

كما يبرز الجناح التحسينات التقنية في المطار من خلال تنفيذ 70 بوابة الكترونية للجوازات و46 بوابة ذكية لقراءة بطاقات الصعود، إضافة إلى أجهزة شحن الأمتعة الذاتية وأنظمة تتبع رقمية، فضلا عن تنوع الخيارات التجارية التي تضم 153 مطعما ومقهى لأشهر العلامات المحلية والعالمية، وأسهمت هذه التطورات في نمو حركة السفر، إذ سجل المطار 25.5 مليون مسافر في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.