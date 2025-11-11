شكرا لقرائتكم خبر افتتاح فعاليات المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية «بيوفاخ السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، فعاليات النسخة الرابعة من المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية «بيوفاخ السعودية 2025»، الذي يعد أحد أهم المعارض العالمية للمنتجات العضوية، ويهدف إلى دعم وتعزيز قطاع الزراعة العضوية، وجذب المستثمرين والمهتمين بالممارسات الزراعية المستدامة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتجول المشيطي في أقسام المعرض الذي يضم أكثر من 53 عارضا من 9 دول، يعرضون أحدث الابتكارات في مجال المنتجات العضوية، للشركات الناشئة والكبيرة، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة للمساهمة في تعزيز الممارسات الزراعية، ودعم مجالات تربية الماشية، والتصنيع الغذائي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتقام النسخة الرابعة من المعرض بشراكة استراتيجية مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم الغذاء العضوي، ويشهد مشاركة دولية واسعة، لأبرز العلامات التجارية، والشركات الزراعية، والمزارعين، والمصنعين، والجهات الأكاديمية والاستشارية، إلى جانب إقامة ورش عمل متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص في القطاع العضوي، بمشاركة متحدثين محليين ودوليين؛ لتبادل الأفكار، واستعراض أحدث الحلول التقنية والعملية في مجال الزراعة العضوية.

ويشهد قطاع الزراعة العضوية في المملكة نموا متسارعا؛ حيث أسهمت خطة عمل وزارة البيئة والمياه والزراعة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، في تحقيق قفزات نوعية في مسار القطاع، وارتفعت مؤشرات النمو ليبلغ مؤشر نمو الإنتاج العضوي 115% خلال الفترة من 2018م إلى 2024م، من 45,630 إلى 98,250 طنا، وزادت المساحة الإجمالية للزراعة العضوية بمعدل 29%، من 18,635 إلى 24,062 هكتارا، فيما ارتفع عدد المزارعين في مجال الزراعة العضوية من 175 إلى 550 مزارعا.