- 1/2
- 2/2
احتجزت قوة تتبع للدعم السريع (7) أسر مدنية، من بينها نساء وأطفال، في المناطق المحيطة بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بتهمة انتماء ذويهم إلى القوات المسلحة السودانية، وذلك في استمرار لنهجها القائم على الاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء.
وأدانت شبكة أطباء السودان بأشد العبارات، هذا السلوك الذي يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لمبادئ حماية المدنيين في أوقات النزاع، وأكّدت أنّ استهداف الأسر على أساس الاشتباه أو الانتماء يشكل جريمة حرب.
وحمّلت الشبكة الدعم السريع، المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، ودعت المنظمات الحقوقية والأممية إلى التدخل الفوري لإطلاق سراحهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بحق المدنيين في غرب كردفان وسائر مناطق السودان.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.