الهلال يفتتح الجولة الأولى لابطال افريقيا بروندا ويختتم الثانيه بالكونغو

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد وتوقيت وملاعب مباريات الجولتين الأولى والثانية من مباريات دور المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية ، وأرسل للفرق المشاركة المواعيد الرسمية والنهائية والملاعب التي تم الاتفاق عليها ، بعد استطلاع الأندية قبل توقف المسابقة بعد 30 نوفمبر بسبب بطولتى كأس العرب وكأس أمم أفريقيا.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر في الفترة من اول حتى 18 ديسمبر القادم، فيما يحتضن المغرب كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

الجوله الاولى لابطال افريقيا:

تقام مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي

يفتتح الهلال السوداني الجولة باستقبال نظيره مولودية الجزائر، يوم الجمعة 21 نوفمبر، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السودان على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي

ويستضيف يانغ أفريكانز التنزاني الجيش الملكي المغربي، يوم السبت 22 نوفمبر 3م باستاد زنجبار، ومساء نفس اليوم تقام مباراة الترجي التونسي مع الملعب المالي على استاد رادس 6م، ويستضيف الأهلي المصري منافسه شبيبة القبائل الجزائري بأستاد القاهرة 6م ، ويستضيف نهضة بركان المغربي باور ديناموز الزامبي9م، وفى نفس التوقيت يلعب بيراميدز المصري مع ريفيرز النيجيري في ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

الجولة الثانيه لابطال افريقيا:

أما في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يسافر نهضة بركان إلى نيجيريا لمواجهة ريفيرز يونايتد في مدينة إيوو يوم الجمعة 28 نوفمبر 6م.

وفي التاسعه مساءً من اليوم نفسه، تقام ثلاث مباريات جماهيرية في توقيت واحد، حيث يلعب مولودية الجزائر مع صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب علي عمار بالجزائر، ويستضيف شبيبة القبائل منافسه يانغ أفريكانز على ملعب حسين آيت أحمد، ويلعب الجيش الملكي مع الأهلي على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

ويوم السبت 29 نوفمبر يسافر الترجي التونسي إلى أنغولا لمواجهة بترو أتلتيكو 6م بالعاصمة لواندا، وفي نفس التوقيت يلعب بيراميدز المصري مع باور ديناموز الزامبي في ندولا.

وتختتم مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 30 نوفمبر، حيث يلعب الهلال السوداني فى الكونغو الديموقراطية ضد سانت لوبوبو .

سونا