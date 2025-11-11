شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد

جدد الفريق شرطة حقوقي د.سراج الدين منصور خالد مدير شرطة ولاية الخرطوم التأكيد أن الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد ومحاصرتها وتقليل فرص إرتكابها وتنفيذ سيادة حكم القانون مؤكداً أن الشرطة في خدمة الشعب وأبوابها مفتوحة لكل المواطنين وقال (في سبيل ترسيخ الأمن لابد من الضرب بيد من حديد) مشيراً إلى أيلاء الأقسام الشرطية العنايه الخاصة لإرتباطها بحقوق المواطنين وأنها تأتي ضمن الأولويات لإستتباب الأمن والطمأنينة في الولاية جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لرئاسه شرطة محلية الخرطوم يرافقه مدير دائرة الجنايات ومدير دائرة الطوارئ والعمليات بالإنابة .

وأستمع الفريق سراج الدين خلال ترأسه إجتماع هيئة قيادة شرطة المحلية لتقرير مفصل عن الموقف الجنائي والأمني والإداري قدمه اللواء شرطة نور الدائم عوض شاطر مدير شرطة المحلية الذي أشار خلاله إلى تنفيذ الخطط الإطارية والتفصيلية لبسط الأمن عبر الأطواف المشتركة والإرتكازات والحملات المنعية للمناطق الجاذبة للجريمة والتي تشكل مهدداً أمنيا ومحاربة السكن العشوائي وضبط الوجود الأجنبي.

وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم أن الشرطة تقوم بعمل كبير في سبيل أمن المواطن رغم التداعيات المختلفة التي ألقت بظلالها على العملية الأمنية مشيراً إلى دعم شرطة المحلية بكافة معينات العمل من الآليات والقوة التشغيلية بما يمكنها من أداء دورها بالصورة المثلى خاصة وأن أغلب المؤسسات الحكومية تقع في دائرة اختصاص شرطة محلية الخرطوم مبيناً أنها تعتبر أم المحليات لدورها الريادي في العمل الشرطي .

وإمتدادأ لزيارته لشرطة محلية الخرطوم تفقد مدير شرطة الولاية قسم شرطة الخرطوم شرق وقسم شرطة الخرطوم وسط وأشاد بمستوى الإنضباط المهني من خلال مكاتب الدعوى الجنائية موصياً بالإهتمام بالمواطن وتقديم الخدمات الجنائية له بالطريقه الحسنة تحقيقاً لمبدأ الشرطة في خدمة الشعب.