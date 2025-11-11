تابع الان خبر مشروع مسام ينزع 1,044 لغمًا خلال أسبوع لتعزيز سلامة المدنيين في اليمن حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - واصل مشروع مسام التابع لـمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2025، حيث تم انتزاع 1,044 لغمًا بمختلف أنواعها، شملت 5 ألغام مضادة للأفراد، و79 لغمًا مضادًا للدبابات، و957 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة، في عدة محافظات يمنية.

وأشار المشروع إلى أنه في مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع لغم مضاد للدبابات وذخيرة غير منفجرة، بينما نُزعت في محافظة الجوف، بلدة الريان ذخيرة واحدة غير منفجرة، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة تم انتزاع 5 ألغام مضادة للأفراد، و63 لغمًا مضادًا للدبابات، و253 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى عبوة ناسفة واحدة.

كما سجل المشروع إزالة ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، و12 لغمًا مضادًا للدبابات و153 ذخيرة غير منفجرة في محافظة مأرب، إلى جانب لغمين مضادين للأفراد وذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة في محافظة شبوة. وفي محافظة تعز تم نزع 14 ذخيرة غير منفجرة في المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات و24 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في ذباب.

وبذلك ارتفع إجمالي الألغام التي نُزعت منذ انطلاق مشروع مسام إلى 522,778 لغمًا، كانت مزروعة عشوائيًا بهدف استهداف المدنيين وزرع الرعب في قلوب الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن المشروع مستمر في تعزيز سلامة المدنيين اليمنيين وتمكينهم من العيش في بيئة آمنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود الإنسانية جزء من الالتزام السعودي بمساندة الأشقاء اليمنيين والحفاظ على حياتهم وحماية المدنيين من مخاطر الألغام.