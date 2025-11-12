الريبل ينخفض 5% بفعل عمليات جني الأرباح بعد مكاسب قوية

انخفض سعر الريبل خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل عمليات بيع من أجل جني الأرباح عقب ارتفاع قوي أمس الإثنين بدعم من تلقي مؤسسة الريبل تمويلات قوية.



مجلس الشيوخ الأميركي يحرز تقدمًا في مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي



ولا تزال الأسواق متفائلة بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأميركي للمضيّ قدمًا في مشروع قانون يهدف إلى تمويل الحكومة حتى 30 يناير 2026.



وجاءت نتيجة التصويت 60 مقابل 40 بعد أن وافق ثمانية أعضاء ديمقراطيين على صفقة مع الجمهوريين.



ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون قريبًا للتصويت الكامل في مجلس الشيوخ.



ويُتوقّع أن يُسهم إنهاء الإغلاق الحكومي – وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة – في تحسين المعنويات تجاه أكبر اقتصاد في العالم، خصوصًا مع عودة الحكومة إلى إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية.



كما يمكن أن يساعد إنهاء الإغلاق في تهدئة المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للإغلاق، الذي يُقدّر أنه كلّف الاقتصاد الأميركي عشرات المليارات من الدولارات خلال الشهر الماضي.



عملة الريبل تقفز بدعم من التفاؤل حول تمويل مؤسسة Ripple



كانت عملة الريبل من بين أبرز العملات البديلة أداءً، إذ ارتفعت بأكثر من 8% لتصل إلى 2.4570 دولار.



وجاءت مكاسب العملة مدفوعة بالتفاؤل بشأن نجاح شركة Ripple Labs – الجهة المصدرة للعملة – في جمع 500 مليون دولار تمويلًا جديدًا على أساس تقييم يبلغ 40 مليار دولار.



ويأتي هذا التمويل بعد أن نفت Ripple الشائعات الأخيرة حول نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام.



كما ارتفع سعر الريبل على خلفية رهانات بأن الشركة ستستخدم جزءًا من التمويل الجديد في إعادة شراء العملة نفسها، وهو ما يُعدّ إشارة إيجابية للمستثمرين وداعمًا لارتفاع الأسعار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر الريبل في تمام الساعة 21:38 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 5.1% إلى 2.39 دولار.