شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات بنجلاديش.. وآلاف الزوار يختتمون أسبوع الثقافة الهندية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت وزارة الإعلام فعاليات أسبوع الثقافة الهندية ضمن مبادرة «انسجام عالمي 2»، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، التي تجاوز عدد الحضور 200 ألف زائر على مدار أسبوع كامل من العروض الثقافية والفنية التي عكست عمق العلاقات السعودية الهندية، وأبرزت التنوع الثقافي الذي تحتضنه العاصمة الرياض.

وشهدت الفعاليات التي تعد إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشاركة أكثر من 100 فنان هندي قدموا عروضا فنية واستعراضية وفقرات تراثية جسدت ثراء الهوية الثقافية للهند، إلى جانب أجنحة تفاعلية استعرضت الفنون والحرف اليدوية والمأكولات والعادات التقليدية التي تمثل مختلف أقاليم الهند.

وحظيت الفعاليات باهتمام رسمي لافت، إذ زارها عدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية، إلى جانب إقبال واسع من الجالية الهندية والمواطنين والمقيمين، في مشهد احتفالي يعكس روح التبادل الثقافي بين الجميع في المملكة.

واختتم الأسبوع بعروض فنية قدمتها فرق هندية، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء احتفالية نابضة بالفن والإبداع.

وفي سياق متصل، تنطلق فعاليات أيام الثقافة البنجلادشية التي تستمر لمدة أ4 أيام، بمشاركة عدد من الفنانين الذين سيقدمون عروضا فنية واستعراضية تعرف بالثقافة البنجلادشية.

وتستمر مبادرة انسجام عالمي في تقديم سلسلة من الأسابيع الثقافية التي تمثل 14 دولة من مختلف أنحاء العالم وتمتد لـ49 يوما، في إطار جهود المملكة لتعزيز الحوار الإنساني والتقارب الثقافي، وترسيخ مكانة الرياض بوصفها منصة عالمية للاحتفاء بالتنوع الحضاري والثقافي.