"الانتخابات البرلمانية".. النتائج تعلن اليوم وحديث عن مخالفات غير مؤثرة
بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "جميع صناديق الاقتراع أُغلقت في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء في عموم مراكز الاقتراع، وقد أدت قواتنا الأمنية دوراً بطولياً ومهنياً في تأمين العملية الانتخابية"، مبيناً أن "القطعات تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع والمواد الانتخابية".
وأكد المحمداوي أن "المرحلة الأولى من الخطة الأمنية انتهت بسلام وأمان وشفافية عالية"، لافتاً إلى أن "الجانب الفني كان متميزاً ولم تسجل أي أعطال أو توقفات في أجهزة الإرسال والاستقبال".
ولفت الى أن "العمل الأمني سيستمر لحين وصول جميع المواد الانتخابية إلى المخازن، التي ستحفظ فيها بطاقات التسجيل والمواد الاحتياطية لاستخدامها في حال ورود طعون أو اعتراضات من الكيانات السياسية".
وختم المحمداوي حديثه بالقول "المخالفات المسجلة تجاوزت 132 حالة، وجميعها غير مؤثرة على النتائج ولم يسجل أي خرق أمني، كما لم يفرض حظر تجوال أو تغلق المطارات والمنافذ"، معتبرا أن "يعكس نجاح الخطة الأمنية والتنظيمية للانتخابات التي تعد من أنجح العمليات الانتخابية في تاريخ البلاد".