انت الان تتابع خبر "الانتخابات البرلمانية".. النتائج تعلن اليوم وحديث عن مخالفات غير مؤثرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "جميع صناديق الاقتراع أُغلقت في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء في عموم مراكز الاقتراع، وقد أدت قواتنا الأمنية دوراً بطولياً ومهنياً في تأمين العملية الانتخابية"، مبيناً أن "القطعات تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع والمواد الانتخابية".

وأضاف أن "عملية النقل بدأت في الساعة الثامنة مساءً بعد انتهاء العد والفرز اليدوي وتسليم شريط النتائج لممثلي الكيانات السياسية"، موضحاً أن "العملية معقدة كونها تشمل جميع المحافظات، اذ تنقل المواد من مراكز الاقتراع إلى مراكز التسجيل، ثم إلى مخازن المحافظات، ومنها إلى المكتب الوطني في بغداد".

وأشار إلى أن "طيران الجيش شارك بنقل عصا الذاكرة والمواد الانتخابية من المناطق النائية في صحراء السماوة والأنبار والنجف، فيما تستعد القوة الجوية لنقلها من المحافظات التي تضم مطارات إلى مطار بغداد، أما المحافظات القريبة فسيتم نقلها براً".

وأكد المحمداوي أن "المرحلة الأولى من الخطة الأمنية انتهت بسلام وأمان وشفافية عالية"، لافتاً إلى أن "الجانب الفني كان متميزاً ولم تسجل أي أعطال أو توقفات في أجهزة الإرسال والاستقبال".

ولفت الى أن "العمل الأمني سيستمر لحين وصول جميع المواد الانتخابية إلى المخازن، التي ستحفظ فيها بطاقات التسجيل والمواد الاحتياطية لاستخدامها في حال ورود طعون أو اعتراضات من الكيانات السياسية".

وكشف أن "المفوضية ستعلن النتائج الأولية مساء الأربعاء كحد أقصى، فيما تلتزم اللجنة الأمنية بإيصال جميع المواد إلى المخازن صباح اليوم ذاته"، مشيداً بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية في تأمين العملية الانتخابية والتعامل المهني مع المخالفات".

وختم المحمداوي حديثه بالقول "المخالفات المسجلة تجاوزت 132 حالة، وجميعها غير مؤثرة على النتائج ولم يسجل أي خرق أمني، كما لم يفرض حظر تجوال أو تغلق المطارات والمنافذ"، معتبرا أن "يعكس نجاح الخطة الأمنية والتنظيمية للانتخابات التي تعد من أنجح العمليات الانتخابية في تاريخ البلاد".