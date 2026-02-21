حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان ضيوف رئيس الدولة وعدداً من المسؤولين

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني، بهذه المناسبة المباركة، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الوزراء والمسؤولين، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، سائلين الله عزَّ وجل أن يعيده على سموهما بوافر الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن، والأمان والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.