شكرا لبحثكم عن خبر التركي يترأس اجتماعا لإطلاق خطط التنمية الزراعية في مديرية تبن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج /حكيم الشبحي

ترأس محافظ محافظة لحج اللواء ركن احمد عبدالله تركي صباح اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025م اجتماعا موسعا ومهما عقد في مكتب مدير عام مديرية تبن المهندس هود بغازي حيث خصص لمناقشة المشاريع الزراعية التنموية التي سيجري تنفيذها في المديرية بتمويل دولي مشترك عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية ومكتب الأشغال العامة.

شهد الاجتماع حضورا رفيع المستوى من الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل لضمان أعلى مستويات التنسيق وشمل الحضور المهندس فؤاد طاهر سالم مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن والمحافظات المجاورة.

المهندس محسن حسن علوي السقاف مدير عام مشروع الأشغال العامة (عدن/لحج/أبين). الدكتور هشام محسن السقاف مديرعام مكتب التخطيط والتعاون الدولي

المهندس سند علي حسن مدير الري بالمحافظة.

الأستاذ عيدروس عبدالله ضابط مشروع الصندوق الاجتماعي. المهندس وضاح صالح محسن ضابط مشاريع الزراعة في الصندوق.

إلى جانب مديري مكاتب السلطة التنفيذية بمديرية تبن.

أكد المحافظ خلال الاجتماع على الأولوية القصوى التي تمنحها السلطة المحلية لمشاريع القطاع الزراعي في مديرية تبن مشيرا إلى الدور المحوري لهذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى المحافظة وتوفير فرص العمل المستدامة للشباب.

كما شدد المحافظ على ضرورة حسن الاستفادة من هذه الدعومات وتسخيرها للمشاريع التي تعود بالنفع المباشر على المجتمع المحلي في تبن.

وفي سياق متصل تم استعراض مستفيض للتحديات التي تواجه سير عمل المشاريع الممولة دوليا. ووجه المحافظ بضرورة إيجاد تنسيق مشترك وفاعل بين إدارة المديرية وجميع ضباط المشاريع والمهندسين لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة ومعايير الجودة الفنية المطلوبة.

من جهته قدم مدير الصندوق الاجتماعي عرضا موجزا للمشاريع الزراعية التي سيتدخل بها الصندوق مؤكدا التزام الجهات المنفذة بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة من هذه التدخلات.

وأثناء لقاؤنا بمدير عام مديرية تبن الأستاذ هود بغازي قال بأن "هذا اللقاء المكثف يأتي كخطوة عملية لتعزيز تنفيذ المشاريع التنموية التي يمولها شركاؤنا الدوليون خاصة تلك التي تركز على تحسين البنية التحتية والموارد المائية والري".

وأضاف بغازي "مديرية تبن هي السلة الغذائية الواعدة التي سيستفيد منها المجتمع ككل شريطة أن نجد الاهتمام الدولي والمحلي الفاعل وتكاتف المجتمع الأهلي و تشجيع المزارعين."

وتابع بغازي مؤكدا "تبن واعدة بالخير وسنعمل بروح الفريق الواحد في ظل القيادة الحكيمة للمحافظة والمتمثلة باللواء أحمد التركي الذي عمل جاهدا في وضع خطة تنموية طموحة للمحافظة على مدى خمس سنوات".

حيث يعد هذا الاجتماع تأكيدا لالتزام السلطة المحلية بتعزيز الرقابة الفعالة على المشاريع الممولة خارجيا لضمان استدامتها ونجاحها في خدمة القطاع الزراعي الحيوي في تبن.