سعود بن صقر: الطاقة والبنية التحتية ركيزة لمسيرة التنمية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

واطّلع سموّه من معاليه على عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاعي الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب خطط الوزارة وبرامجها التطويرية التي تواكب معايير الاستدامة وأحدث التقنيات، وتستهدف تعزيز كفاءة الخدمات وضمان انسيابية ومرونة تنفيذ المشاريع. كما تعرّف سموّه على رؤية الوزارة المستقبلية التي تنسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجّهاتها لمواصلة ريادة قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز أثرهما الإيجابي على المجتمع وجودة الحياة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن تطوير قطاعي البنية التحتية والطاقة يمثّل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة نحو تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها العالمية، مشيراً سموّه إلى أن الاستثمار المتواصل في هذين القطاعين الحيويين ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح سموّه أن إمارة رأس الخيمة تشهد تنفيذ العديد من المشاريع النوعية التي تعزّز منظومتها الخدمية والاقتصادية، وتواكب توجّهات الدولة في مجال الاستدامة، مؤكداً حرص الإمارة على المضي قُدماً في دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق تنمية متوازنة، وتوفر بيئة متكاملة قادرة على استيعاب احتياجات المجتمع والأجيال القادمة.

من جانبه، أشاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي باهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومتابعته المستمرة للمشاريع التنموية المنفَّذة في الإمارة، ودعمه المتواصل لخطط الوزارة، مثمّناً ما تشهده الإمارة من مشاريع رائدة تمثّل نموذجاً متقدماً في دعم التنمية وتعزيز ترابط المجتمع.

حضر اللقاء محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، وعدد من كبار المسؤولين.