شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تتميز في خدمة الحجاج عبر مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت جامعة جدة في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي أقيم في جدة سوبر دوم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، حيث نظّمت “هاكثون لوجستيات الحج” بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، بمشاركة أكثر من 28 محكمين ومرشدين ومستشارين من منسوبي كلية علوم وهندسة الحاسب.

استقطب الهاكثون أكثر من 150 مشاركاً من المبرمجين والمبتكرين وطلبة الجامعات السعودية، وركّز على تطوير حلول تقنية مبتكرة ترتقي بتجربة الحج في أربعة مجالات رئيسية:

* خدمة ضيوف الرحمن

* الابتكار في إدارة الحشود والتجارب الرقمية

* التحول الرقمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

* الابتكار في الصحة والخدمات الطبية للحجاج

وقد تم تقديم 10 ورش علمية متخصصة وتحكيم أكثر من 25 مشروعاً تقنياً، برزت من خلالها أفكار إبداعية تهدف إلى تحويل التحديات الميدانية إلى فرص ابتكار واقعية، عبر توظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة.

كما ساهمت الجامعة في تقديم ورش عمل تفاعلية لزوار المعرض، شملت عروضاً تعليمية حول برامجها التقنية، ومبادراتها في دعم منظومة الحج الذكية. وتم خلال أيام المعرض توقيع أكثر من ٧ مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، أبرزها مع وزارة الحج والعمرة، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والجهات التنظيمية في تطوير حلول رقمية مستدامة تخدم الحجاج والمعتمرين.

وفي جناحها الخاص، استقبلت الجامعة أكثر من 2,000 زائر، وقدّمت لهم تعريفاً شاملاً بأبرز برامجها التعليمية، مجموعة من الدورات التدريبية القصيرة والبرامج الاحترافية المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب عدد من برامج الدبلوم التي تطرحها الكلية لفئات المجتمع المختلفة، بما يعكس توجه الجامعة نحو التعليم التطبيقي وربط المخرجات باحتياجات سوق العمل، مؤكدةً التزامها بدورها الريادي في دعم الابتكار الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.