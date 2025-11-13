انت الان تتابع خبر المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتكررت هذه النتيجة (1 صوت) لعدد كبير من المرشحين، خاصة في محافظتي بغداد والبصرة والقادسية، ضمن تحالفات مختلفة، ومن الأمثلة التي سجلت صوتاً واحداً أيضاً:



المرشح (الاسم كاملاً)ليث عماد عبدالستار سلمان المشكورصفا عباس ناصر حسين الكماليفردوس طاهر عبيد مطلك الكناصزهراء محمود خضير محمود الجوهربدور سعد قاسم محمد العبدهللاحازم كاظم محمد عليوي البهادلياطياف باسم جودة لعيبي الجزائريزينب عبدالرحيم سالم سالم الزهيريجواد محسن سالم محمد الباهليداليا عباس مطلك داود الداودسبا حسام الدين عبدالعزيز العلي الخالديوائل حماد ابراهيم مهنا الزوبعيصبا علي كريم مفتاح الكعبيصفا رعد مبدر جاسم الحويصلغسان حميد دوهان فرحان المعمورياسماء خميس صالح فرج المحمديمحمد عبدالقادر صالح قدوري العبيديجليل خضير زغير عبيد المياحيشيماء صباح عناد صابط ال حريشانتصار علي حميد حماده الجبوريبشار ابراهيم محمد حسنعلي محمد خليف حسنادهام رجب عواد احمد العكيدي