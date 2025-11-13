- 1/2
انت الان تتابع خبر المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتكررت هذه النتيجة (1 صوت) لعدد كبير من المرشحين، خاصة في محافظتي بغداد والبصرة والقادسية، ضمن تحالفات مختلفة، ومن الأمثلة التي سجلت صوتاً واحداً أيضاً:
المرشح (الاسم كاملاً)
ليث عماد عبدالستار سلمان المشكور
صفا عباس ناصر حسين الكمالي
فردوس طاهر عبيد مطلك الكناص
زهراء محمود خضير محمود الجوهر
بدور سعد قاسم محمد العبدهللا
حازم كاظم محمد عليوي البهادلي
اطياف باسم جودة لعيبي الجزائري
زينب عبدالرحيم سالم سالم الزهيري
جواد محسن سالم محمد الباهلي
داليا عباس مطلك داود الداود
سبا حسام الدين عبدالعزيز العلي الخالدي
وائل حماد ابراهيم مهنا الزوبعي
صبا علي كريم مفتاح الكعبي
صفا رعد مبدر جاسم الحويصل
غسان حميد دوهان فرحان المعموري
اسماء خميس صالح فرج المحمدي
محمد عبدالقادر صالح قدوري العبيدي
جليل خضير زغير عبيد المياحي
شيماء صباح عناد صابط ال حريش
انتصار علي حميد حماده الجبوري
بشار ابراهيم محمد حسن
علي محمد خليف حسن
ادهام رجب عواد احمد العكيدي