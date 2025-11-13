كيم كردشيان ووالدتها تفاجئان ميغان ماركل والأمير هاري بتصرّف صادم

حذفت كيم كردشيان ووالدتها كريس جينر صورًا جمعت بينهما وبين الأمير هاري وميغان ماركل من منشوراتهما على إنستغرام خلال الاحتفال بعيد ميلاد جينر السّبعين، الذي أقيم يوم السبت الثّامن من نوفمبر في قصر جيف بيزوس في بيفرلي هيلز بطابع جيمس بوند.

وكانت جينر قد نشرت صورة تجمعها بميغان وهاري، فيما شاركت كيم صورة أخرى مع دوقة ساسكس، قبل أن تختفي الصّور لاحقًا دون توضيح الأسباب. . وقد حاولت مجلّة People التّواصل مع الطّرفَين، إضافة إلى دوق ودوقة ساسكس، للحصول على تعليق رسميّ، لكن دون ردّ حتّّى الآن.

ونقل مصدر عن الحضور أنّ الزّوجَين وصلا ممسكين بأيديهما وبدت عليهما السّعادة إذ تألّقت ميغان بفستان أسود أنيق، وظهر هاري ببذلة سهرة مع زهرة الخشخاش الحمراء الرّمزيّة ليوم الذّكرى في بريطانيا.

ويأتي حضور الزّوجين بعد جولات لهاري في كندا لتكريم الجنود القدامى، فيما حضر الملك تشارلز ووليّ العهد احتفالات مماثلة. وتربط ميغان علاقات سابقة بعائلة كردشيان-جينر، بما في ذلك إرسال منتجات من علامتها As Ever.

وشملت قائمة المدعوّين أوبرا وينفري، ماريا كاري، تايلر بيري، فين ديزل، مارك زوكربيرغ، أديل، إضافة إلى بنات كريس جينر الخمس.