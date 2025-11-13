شكرا لقرائتكم خبر دله البركة" تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ بتوقيع أكثر من 40 اتفاقية محلية ودولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مجموعة “دله البركة” مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ الذي استضافه “جدة سوبر دوم” تحت شعار "من مكة إلى العالم” برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتنظيم من وزارة الحج والعمرة، وسط حضور قياسي تجاوز 100 ألف زائر من الخبراء والمختصين والوفود الدولية.

وشهد جناح “دله البركة” إقبالًا واسعًا من الجهات الحكومية والخاصة والوفود الزائرة، حيث وقعت المجموعة أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركاء محليين ودوليين في مجالات الضيافة، والنقل ، والإعاشة ، والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، والتقنيات المساندة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن جهودها لتعزيز منظومة خدمات الحج والعمرة وتطويرها بما يتوافق مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية السعودية 2030.

وأكدت “دله البركة” أن مشاركتها في المؤتمر تأتي امتدادًا لدورها الرائد في دعم مشاريع خدمة ضيوف الرحمن وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين جودة التجربة وتيسير أداء المناسك عبر الاستثمار في التحول الرقمي، والاستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، مشيرةً إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في توسيع نطاق أعمال المجموعة في قطاعات استراتيجية متعددة.

وأوضحت المجموعة أن المشاركة مثّلت فرصة مثالية للتواصل مع صناع القرار والمستثمرين في منظومة خدمات الحج والعمرة، واستعراض المبادرات التي أطلقتها المجموعة خلال العام الجاري، إلى جانب تسليط الضوء على أدوار القطاع الخاص في دعم التحول الشامل الذي تقوده وزارة الحج والعمرة لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسخير التقنيات الذكية لخدمة الحجاج والمعتمرين.

واختُتمت مشاركة المجموعة بتأكيد التزامها بمواصلة الاستثمار في تطوير الحلول والخدمات التي تخدم ضيوف الرحمن، وبناء شراكات جديدة تسهم في تعزيز مستوى التنافسية والابتكار والاستدامة في قطاع الحج والعمرة، في إطار رؤيتها القائمة على الجمع بين الخبرة التنموية والمساهمة المجتمعية..