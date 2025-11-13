شكرا لقرائتكم خبر رواد الأعمال السعوديون يبدؤون مشاركتهم في «قمة الويب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ وفد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مشاركته الرسمية في فعاليات قمة الويب العالمية Web Summit Lisbon 2025، التي عقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة، وتعد أحد أكبر التجمعات التقنية في العالم، بمشاركة أكثر من 70 ألف مبتكر ومستثمر من 160 دولة.

وشهد اليوم الثاني من برنامج الزيارة حضور الشركات السعودية الواعدة بالتوسع الدولي عددا من الجلسات وورش العمل ضمن القمة، واستعراض تجاربها الريادية أمام جمهور دولي من المستثمرين والخبراء ورواد الأعمال، ضمن جهود «منشآت» لتمكين الشركات الوطنية من التوسع الدولي وبناء الشراكات العالمية.

وواصل الوفد السعودي، بالتعاون مع منصة «Unicorn Factory Lisboa»، عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات الأوروبية والمستثمرين، لمناقشة فرص التعاون في مجالات التقنية والتحول الرقمي والتجارة الالكترونية، وبحث آفاق تطوير شراكات استراتيجية في أسواق جديدة.

وأكدت «منشآت» أن مشاركة الوفد السعودي في القمة تأتي امتدادا لمبادراتها الرامية إلى دعم الشركات الناشئة السعودية وتعزيز تنافسيتها العالمية، من خلال برامج تمكنها من استكشاف منظومات الابتكار الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في بناء نماذج أعمال قابلة للتوسع.