سعر الدولار مقابل الفرنك يرتفع بتأثير دعمه الحالي – توقعات اليوم – 13-11-2025

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، ليستعد حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 1.4000، خاصة ويأتي هذا بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.