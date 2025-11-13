تابع الان خبر بدر عبد العاطي وزير الخارجية: مصر والسعودية اخوات حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - علق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على مزاعم توتر العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكدًا أنها أمر خاطئ يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية – السعودية.

وأكد خلال لقاء خاص ببرنامج “آخر النهار”، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية.

وقال إن العلاقة بين مصر والسعودية صلبة، وتمتد عبر علاقات المصاهرة، مؤكدًا أنها «علاقات تاريخية وأبدية، وتمثل إضافة كبيرة للعمل العربي والإسلامي المشترك».

وأضاف: «العلاقات بين البلدين صلبة لا يمكن المساس بها، ولو هناك أطراف ثالثة تحاول الاصطياد في الماء العكر، فهذا لا ينطلي على الشعبين الشقيقين».

وأشار إلى وجود إرادة سياسية صلبة من الرئيس السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، للعمل على مزيد من ترسيخ وتوطيد العلاقة؛ بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، والعالمين العربي والإسلامي.