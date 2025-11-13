سعر الفضة يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 13-11-2025

قفز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 0.6560، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.