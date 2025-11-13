شكرا لقرائتكم خبر هيئة التأمين تقدم تجربة معرفية وبصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة التأمين عبر جناحها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الحالي في قاعة ميادين بالرياض، أن عدد العاملين في قطاع التأمين السعودي بلغ 17,880 موظفا وموظفة خلال 2024، بمعدل توطين يتخطى 85% مع مستهدفات بمضاعفة هذا العدد بحلول 2030.

واستعرض جناح هيئة التأمين أبرز مؤشرات السوق السعودية التي شهدت نموا بنسبة 17% عام 2024، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغ 76.1 مليار ريال، وصافي دخل استثماري وصل إلى 3.46 مليارات ريال، فيما بلغت موجودات شركات التأمين 88.2 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 179.4 مليار ريال.

ويقدم الجناح تجربة معرفية وبصرية تجسد مسيرة التحول في قطاع التأمين، وتسلط الضوء على مكانة المملكة كمركز إقليمي تأميني رائد من خلال عروض رقمية ومحتوى توعوي يعرض التشريعات الفعالة والتقنيات المتقدمة التي تعزز دور الهيئة في تنظيم القطاع بمعايير عالمية تحقق التوازن بين الإشراف والابتكار.

ويسلط الجناح الضوء أيضا على فرص الاستثمار في التأمين إلى جانب جهود الهيئة في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية وتعليمية متقدمة بالشراكة مع مؤسسات وأكاديميات علمية محلية وعالمية.

يذكر أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate يقام تحت شعار «خطوة للمستقبل»، ويعد منصة تجمع أكثر من 150 جهة محلية ودولية، وتضم أكثر من 40 جلسة وورشة عمل تناقش مستقبل صناعة التأمين ودور التقنية والابتكار في تطويرها وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمبتكرين.