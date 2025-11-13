شكرا لقرائتكم خبر «بيئة الرياض» تنفذ فعالية «يوم الغذاء العضوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض فعالية «يوم الغذاء العضوي»؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين حول أهمية المنتجات العضوية وفوائدها الصحية والبيئية، وتشجيع الزراعة العضوية بوصفها أحد مسارات التنمية الزراعية المستدامة.

وتضمنت الفعالية ركنا توعويا وتفاعليا استقبل الزوار وعرفهم بمفهوم الزراعة العضوية وأثرها في تعزيز صحة الإنسان والحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية والمبيدات، إضافة إلى عرض منتجات عضوية محلية من مزارع معتمدة، لإبراز جودتها ومزاياها التنافسية مقارنة بالمنتجات التقليدية.

واشتملت الفعالية على أنشطة توعوية موجهة للعائلات والأطفال لتعريفهم بالطرق السليمة لتمييز المنتجات العضوية وآلية الحصول على الشهادات المعتمدة، إلى جانب تسليط الضوء على جهود الوزارة في دعم المزارعين وتقديم الحوافز الفنية والمالية للتحول نحو الزراعة العضوية.

وأوضح فرع الوزارة بمنطقة الرياض أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الغذاء العضوي، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وتشجيع الأنماط الغذائية الصحية والمستدامة، مشيرا إلى أن الزراعة العضوية تسهم في رفع جودة المنتجات الزراعية والحفاظ على خصوبة التربة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.