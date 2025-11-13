شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الملكية لمحافظة العلا تختتم مزاد التمور بإقبال واسع ومبيعات تجاوزت 13 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مزاد تمور العلا، الذي يعد من أبرز فعاليات النسخة السادسة من موسم تمور العلا 2025، مسجلا نتائج مميزة تبرز مكانة العلا بصفتها منصة زراعية رائدة على مستوى المملكة والعالم.

وشهد المزاد ارتفاعا في المبيعات بنسبة 48% مقارنة بالموسم الماضي، بإجمالي مبيعات تجاوزت 2,000 طن من مختلف أصناف التمور الفاخرة، وإيرادات فاقت 13 مليون ريال، بمشاركة أكثر من 1,600 مزارع، إلى جانب إقبال لافت من التجار والمستثمرين في قطاع التمور.

ويعد المزاد محطة رئيسية ضمن موسم تمور العلا، حيث يجسد جودة الإنتاج الزراعي في المحافظة وتطور منظومة تسويق التمور، إلى جانب دوره في دعم المزارعين وتعزيز تنافسية المنتج المحلي على المستويين الوطني والعالمي.

وتتواصل فعاليات سوق المزارعين في حي المنشية خلال يومي الجمعة والسبت حتى 15 نوفمبر، لتقدم للزوار تجربة تفاعلية تجمع المنتجات الزراعية المحلية والأنشطة التراثية التي تجسد عمق الموروث الزراعي للعلا، على أن يختتم الموسم بفعالية «الشنة» التي تبرز طرق حفظ التمور التقليدية المتوارثة عبر الأجيال.