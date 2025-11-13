سعر سهم ساكو (4008) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 13-11-2025

استقر سعر سهم زيروكس Xerox Holdings Corp (XRX) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 3.45$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 2.53$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط