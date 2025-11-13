- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم اليمامة للحديد (1304) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 13-11-2025 والان مع بالتفاصيل
تقدم قليلاً سعر عملة بيبي Pepe (PEPEUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده على تحقيق تلك المكاسب خاصة وقد جاء ذلك مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 0.00000634$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 0.00000744$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد