سعر سهم الأبحاث والإعلام (4210) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 13-11-2025

اكتسى سعر سهم شركة التصنيع الوطنية (2060) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليمدد من مكاسبه القوية مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن السهم تعافيه.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.42 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.94 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد