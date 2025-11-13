شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني للتفتيش والرقابة و«منشآت» يوقعان مذكرة تفاهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني للتفتيش والرقابة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، لتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال ملتقى «بيبان 2025» الذي تنظمه «منشآت» في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2025م في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص».

ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة نائب الرئيس لتأهيل شركات التفتيش والرقابة في المركز الوطني للتفتيش والرقابة، المهندس تركي بن ناصر الدهمش، ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير في منشآت، المهندس سليمان بن عبدالرحمن الطريف.

وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات، تشمل إعداد الدراسات المتخصصة، ورصد التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتراح حلول لها، وتنظيم ورش العمل التي تستهدف رفع مستوى الوعي بالإجراءات المتعلقة بالامتثال للأنظمة والتشريعات.

ويتماشى توقيع هذه المذكرة مع عمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة على تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بما يرفع من كفاءة العمل الرقابي ويحسن من معدلات امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أنشئ بقرار من مجلس الوزراء رقم 277 وتاريخ 2 / 4 / 1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش.

كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.