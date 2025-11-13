أديل تدخل عالم التّمثيل بأوّل دور لها في فيلم جديد لتوم فورد

المطربة البالغة من العمر سبعة وثلاثين عامًا والمعروفة بأغنيتها “Hello” ستظهر في مشروع توم فورد القادم، فيلم “Cry to Heaven”.

يقوم توم فورد بإخراج وكتابة وإنتاج الفيلم الّذي يعد اقتباسًا من رواية آن رايس الصّادرة عام ١٩٨٢ الّتي تدور أحداثها حول نبيل فينيسي ومغنّي أوبرا مخنوق، تتشابك حياتهما بشكل غير متوقّع، وفقًا لمجلة Variety.

حاليًّا، الفيلم في مرحلة ما قبل الإنتاج في روما ولندن، ومن المقرّر أن يبدأ التّصوير الرّئيسيّ في يناير من العام المقبل، مع نافذة عرض موقّتة في خريف ٢٠٢٦.

طاقم التّمثيل حافل بالنّجوم، ويضمّ أيضًا كلّ من نيكولاس هولت، وآرون تايلور جونسون، وسيران هيندز، وجورج ماكاي، ومارك سترونغ، وكولين فيرث، وبول بيتاني، وأوين كوبر، ودانييل كوين توي، وهنتر شافر، وجوزفين تيسين، وتانداوي نوتون، وثيودور بيليرين، وداريل ماكورماك، وكاسيان بيلتون، وهاوك هانينمان، ولوكسباسكال.

وكانت أديل قد تحدّثت قبل عامَين عن إمكانيّة دخولها مجال التّمثيل، وكانت إجاباتها حاسمة في ذلك الوقت.