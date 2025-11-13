الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 20:08 و الجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:20 والمد الثاني عند الساعة 06:07 و الجزر الأول عند الساعة 12:07 .