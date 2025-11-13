بدأت المملكة العربية السعودية، بإستخدام "التاسوس" لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وهو أحد أنواع الرخام الذي يتميز بقدرته على امتصاص درجة الحرارة ويجعل أرضيات المسجد الحرام والمسجد النبوي باردة مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة، ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.

رسميًا.. السعودية تبدأ باستخدام "التاسوس" لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين

في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في فصل الصيف، حرصت المملكة العربية السعودية على توفير جميع الحلول الممكنة لينعم ضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية، حجًّا كان أو عمرة، بالبرودة في أقدامهم عند وطئها أرضيات الحرم الرخامية، ومن أبرز تلك الحلول "رخام التاسوس" الذي تم استخدامة في أرضيات المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويعتبر رخام "التاسوس" من أبرز تلك الخدمات والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وقد كشفت الهيئة العامة لشؤون الحرمين، أن ارضية المسجد الحرام والمسجد النبوي باردة رغم ارتفاع درجة الحرارة، ويعود ذلك إلى "رخام التاسوس" المستخدم في أرضيات المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقد استقدمت المملكة العربية السعودية رخام التاسوس من موطنه الأصلي في جزيرة تاسوس باليونان، بتوجيهات من القيادة السعودية التي تولي زوار بيت الله الحرام جل الإهتمام وتحرص على تقديم الخدمة الكاملة لهم ليعيشو الأجواء الإيمانية.

مميزات رخام التاسوس

يمتاز رخام التاسوس بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا مناسبًا لمساحات الحرمين الشريفين والأعداد المليونية من الحجاج والزائرين والمعتمرين التي تستقبلها كل عام.

ويتميز رخام التاسوس بشدة برودته رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية.

ويعمل رخام التاسوس على عكس الضوء والحرارة، ويصل سمك الرخام المستخدم في الحرمين الشريفين إلى 5 سنتيمترات؛ حيث يمتاز عن غيره بكونه يمتصّ الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل؛ ما يجعله دائم البرودة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما يتميّز رخام التاسوس عن غيره بلونه الأبيض الكريستالي، وهو من أنقى الأحجار الطبيعية وأكثرها صلابة، بالإضافة إلى تمتعه بمتانة ممتازة، فيما جعلته مساميته المنخفضة أقل عرضة للبقع والعوامل الجوية مقارنة بأنواع أخرى من الرخام.

وقد استخدم رخام التاسوس، قبل 45 عامًا، حيث فرش الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود أرضية المسجد الحرام برخام التاسوس، بعد أن أنهى ما تبقى من عمارة وتوسعة المسجد الحرام عام 1396هـ، وتوسعة المطاف عام 1398هـ في شكله الحالي، وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اليوم بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ العناية بضيوف الرحمن وكل ما يعينهم على أداء مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة.

سعر رخام التاسوس

يتراوح سعر رخام التاسوس بين 250 و400 دولارًا للمتر المربع؛ وبما أن مساحة المسجد الحرام في مكة، تبلغ نحو 356 ألف متر مربع، فإن تغطيتها برخام التاسوس، سوف تتراوح بين 89 مليون دولار و142 مليونًا و400 ألف دولار.

يشار إلى أن الحكومة السعودية قامت باستيراد الرخام على شكل قطع صخرية ضخمة، يصل رخام التاسوس إلى المملكة، لتبدأ عملية معالجتها في المصانع السعودية، وبإشراف كوادر فنية مؤهّلة لقص تلك القطع إلى بلاطات بمقاسات معينة وبمعايير خاصة.