اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

البرهان : لا أحدٌ يستطيع العيش مع المليشيا

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • البرهان : لا أحدٌ يستطيع العيش مع المليشيا 1/2
  • البرهان : لا أحدٌ يستطيع العيش مع المليشيا 2/2

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه لا أحدٌ يستطيع العيش في مناطق توجد فيها مليشيا آل دقلو الإرهابية، مشيراً إلى فرار المواطنين من المناطق التي تدخلها إلى مناطق سيطرة الدولة.
وقال البرهان في تغريدة على حسابه في منصة إكس: “المواطنون الذين تم تهجيرهم قسراً من الفاشر وبارا والنهود لم يذهبوا إلى نيالا أو الفولة أو إلى أي منطقة تحت سيطرة المليشيا في مدن دارفور أو غرب كردفان، بل اختاروا السير آلاف الكيلومترات إلى مناطق تحت سيطرة الدولة والقوات الحكومية، حيث يجدون الأمن ومقومات الحياة”.
وأوضح أن ذلك يؤكد أن لا حياة مع هذه المليشيا المجرمة.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان : لا أحدٌ يستطيع العيش مع المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا