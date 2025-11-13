البرهان : لا أحدٌ يستطيع العيش مع المليشيا

- 1/2
قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه لا أحدٌ يستطيع العيش في مناطق توجد فيها مليشيا آل دقلو الإرهابية، مشيراً إلى فرار المواطنين من المناطق التي تدخلها إلى مناطق سيطرة الدولة.
وقال البرهان في تغريدة على حسابه في منصة إكس: “المواطنون الذين تم تهجيرهم قسراً من الفاشر وبارا والنهود لم يذهبوا إلى نيالا أو الفولة أو إلى أي منطقة تحت سيطرة المليشيا في مدن دارفور أو غرب كردفان، بل اختاروا السير آلاف الكيلومترات إلى مناطق تحت سيطرة الدولة والقوات الحكومية، حيث يجدون الأمن ومقومات الحياة”.
وأوضح أن ذلك يؤكد أن لا حياة مع هذه المليشيا المجرمة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
