وش الحقيقة؟! | إيداع الدفعة 83 للمستفيدين في حساب المواطن لشهر أكتوبر 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 مساءً - تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات باستمرار على الفور.

كما أنه في حال وجود أي أخبار متداولة خاطئة تظهر توضح الحقيقة من ورائها، وفيما يخص حساب المواطن فهناك أخبار متداولة بتأخير إيداع رواتب الدفعة 83 لشهر أكتوبر.

بالتالي أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على دعم حساب المواطن على أن الأخبار المتداولة ليس لها أي أساس من الصحة.

بالإضافة إلى التأكيد على أنه ليس هناك داعي لصرف الدعم في وقت متأخر عن موعده، حيث أوضحت أن تأخير صرف راتب دعم حساب المواطن يحدث فقط إذا صادف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد يومي الجمعة أو السبت في هذه الحالة الصرف يؤخر يوم أو يقدم يوم، ويلاحظ أن يوم 10 من شهر أكتوبر يوافق يوم الخميس، أي الغد.

آلية الاستعلام عن أهلية استحقاق حساب المواطن 1447

يمكن قبل صرف دعم حساب المواطن إجراء عملية الاستعلام عن أهلية الاستفادة والاستحقاق للراتب من الأساس، فهذا الأمر لا يتم بعشوائية بل ينبغي أن تكون الشروط التي أعلنت عنها الوزارة متوفرة في الفرد.

حيث إنه على أساس استيفاء الضوابط المطلوبة يكون الفرد مستحق للحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن، ويتم الاستعلام بواسطة الدخول إلى منصة البرنامج مباشرةً “من هُنا“.