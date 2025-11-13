تكنولوجيا: Honor تكشف رسميًا عن تصميم سلسلة Honor 500 مع بدء الحجز المسبق في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد فترة قصيرة من التسريبات الأخيرة، كشفت Honor رسميًا عن تصميم سلسلة Honor 500 الجديدة. ورغم أن تصميم النسخة Pro جاء مختلفًا قليلًا عما ظهر في الصور المسربة، فإن كلا الهاتفين يحملان مظهرًا قريبًا جدًا من تصميم iPhone Air.

النسخة العادية من Honor 500 تأتي الآن بتأكيد رسمي لوجود ثلاث كاميرات خلفية، اثنتان منها بارزتان بشكل واضح داخل جزيرة كاميرات مستوحاة من شكل “الهضبة” في تصميم iPhone Air، لكن مع ميزة إضافية تتمثل في تعدد العدسات، في حين يحتوي هاتف أبل على كاميرا واحدة فقط.

أما Honor 500 Pro فيتميز أيضًا بتصميم ثلاثي الكاميرات، مع وحدة إضافية وجزيرة كاميرات بتصميم مختلف قليلًا عن النسخة العادية.

وبالنسبة للأداء، تشير المعلومات إلى أن النسخة العادية ستعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، بينما سيحصل الإصدار Pro على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السابق. وقد أكدت هونر رسميًا أن كلا الهاتفين سيأتيان بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وهو ما ظهر بوضوح في أحدث الإعلانات التشويقية.

من جهة أخرى، فتحت الشركة باب الحجز المسبق في الصين، كاشفة عن خيارات الذاكرة والسعة التخزينية. إذ سيتوفر Honor 500 بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة و512 جيجابايت من التخزين، بينما تصل النسخة Pro إلى 16 جيجابايت من الذاكرة بنفس السعة التخزينية.

وتشير التسريبات إلى أن هواتف Honor 500 قد تأتي ببطاريات ضخمة تتجاوز سعتها 8000 ملي أمبير، ما يمنحها تفوقًا في عمر البطارية. ومن المتوقع أن تكشف هونر عن المزيد من التفاصيل قريبًا عبر إعلانات رسمية جديدة.

