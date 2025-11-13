تكنولوجيا: سوني تكشف عن حزمة PS5 الجديدة بالتعاون مع فورتنايت تحت اسم Flowering Chaos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسريب أشار إلى نية سوني إطلاق حزمة جديدة من جهاز PS5 بالتعاون مع لعبة فورتنايت، أعلنت الشركة اليابانية رسميًا عن حزمة PS5 Console Fortnite Flowering Chaos Bundle.

كشفت سوني عن الحزمة الجديدة عبر حسابات PlayStation على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن توفرها سيبدأ في 21 نوفمبر، رغم أن الفيديو المرفق بالإعلان أشار إلى تاريخ 22 نوفمبر. تأتي الحزمة مع جهاز PS5 Slim بسعة 1 تيرابايت (نسخة الأقراص)، دون أي تصميم مخصص أو وحدة تحكم جديدة.

ورغم أن إضافة يد التحكم DualSense إصدار Fortnite Limited Edition كانت ستكون خيارًا مثاليًا، فإنها غير مدرجة ضمن الحزمة.

تتضمن الحزمة 1000 من عملة V-Bucks وثمانية عناصر تجميلية حصرية، من بينها زي Florin بتصميم مستوحى من أسلوب LEGO، وأداة الحصاد Floral Finisher، وطلاء Blue Blossoms، وحذاء Petal Steppers.

وتؤكد سوني أن حصرية حزمة Chaos ستستمر على أجهزة PlayStation حتى 26 نوفمبر 2026، ما يعني أن اللاعبين الذين يمتلكون جهاز PS5 بالفعل يمكنهم الانتظار للحصول على العناصر التجميلية لاحقًا بشكل منفصل.

ورغم الإعلان الرسمي، لم تكشف سوني بعد عن السعر النهائي للحزمة، لكن التسريبات السابقة أشارت إلى أنها ستُطرح بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا.

المصدر