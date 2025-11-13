تكنولوجيا: تسريب: iPhone 18 Pro Max سيكون أضخم آيفون على الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من مرور شهرين فقط على إطلاق سلسلة iPhone 17، فإن الشائعات والتسريبات حول سلسلة iPhone 18 بدأت تتزايد بشكل ملحوظ.

وتكشف هذه التسريبات المبكرة عن بعض التغييرات المحتملة في التصميم بالإضافة إلى تحسينات في الكاميرا، بينما يركّز أحدثها على الشكل الخارجي لجهاز iPhone 18 Pro Max، الذي يُقال إنه سيكون أثقل وأكثر سُمكًا من أي آيفون سابق.

تأتي هذه المعلومات من المسرّب Instant Digital عبر منصة Weibo، حيث ذكر أن iPhone 18 Pro Max سيزيد وزنه بنحو 10 جرامات عن الجيل السابق، ليصل إلى حوالي 243 جرامًا، ما يجعله أثقل آيفون على الإطلاق.

ويُذكر أن الرقم القياسي الحالي يحمله iPhone 14 Pro Max الذي يزن 240 جرامًا. وبعد أن استخدمت أبل مادة التيتانيوم في سلسلة iPhone 15 و16 لتقليل الوزن، عادت في iPhone 17 Pro Max إلى هيكل من الألومنيوم مما رفع وزنه إلى 233 جرامًا.

كما أشار المسرّب إلى أن الهاتف سيكون أكثر سُمكًا قليلًا من سابقه، إذ يبلغ سُمك iPhone 17 Pro Max نحو 8.75 ملم، بينما يُتوقّع أن يزداد هذا الرقم في الجيل الجديد. وقد يكون السبب وراء ذلك هو تركيب بطارية أكبر أو توفير مساحة إضافية لتبريد معالج A20 الجديد المبني بتقنية 2 نانومتر.

من المهم الإشارة إلى أن هذه التفاصيل لا تزال في نطاق التسريبات، إذ لم تكشف أبل بعد عن أي معلومات رسمية تخص الجيل القادم من هواتفها.

وتشير التوقعات إلى أن سلسلة iPhone 18 ستصدر على مراحل، بحيث يُطرح iPhone 18 Pro وPro Max في النصف الثاني من العام المقبل، بينما يُتوقع أن يتأخر الإصدار الأساسي iPhone 18 حتى النصف الأول من عام 2027.

ومن المنتظر أيضًا أن تكشف أبل عن أول هاتف قابل للطي لها إلى جانب طرازات iPhone 18 Pro، رغم أن بعض التقارير تُرجّح تأجيل هذا الإطلاق إلى عام 2027.

المصدر