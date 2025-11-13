تكنولوجيا: إشعار مزيف من جوجل لفيديو GTA 6 يخدع المعجبين بعد تأجيل اللعبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تأجيل موعد إصدار GTA 6 مؤخرًا، كان بعض اللاعبين ينتظرون عرضًا ترويجيًا جديدًا كتعويض، كما حدث بعد التأجيل الأول في مايو 2025.

لكن بدلًا من ذلك، تلقّى المعجبون إشعارًا مضللًا من جوجل يقودهم إلى فيديو مزيف يحمل اسم “Grand Theft Auto VI – Final Trailer”، نُشر على قناة Teaser Universe في يوتيوب.

القناة معروفة بصناعة عروض ترويجية غير رسمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومقاطع سابقة من الألعاب والأفلام، ما يجعلها تبدو واقعية إلى حدٍ ما. الفيديو المزيف استعرض قصة تربط بين لوسيا ووالدها في عالم فايس سيتي، لكن الجمهور أدرك سريعًا أنه غير تابع لـ Rockstar، رغم تجاوزه 330 ألف مشاهدة خلال وقت قصير.

وتنوّعت تعليقات المستخدمين بين السخرية من جوجل بسبب الإشعار المضلل، والإشارة إلى أن خوارزمية التوصيات أخفقت في التمييز بين المحتوى الرسمي وغير الرسمي.

أما عن العرض الرسمي الثالث لـ GTA 6، فما زال غير واضح موعده، رغم استمرار التكهنات بأن Rockstar قد تطرحه قبل نهاية العام.

المصدر