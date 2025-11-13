تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة Digital ID لجوازات السفر الأمريكية رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن إطلاق ميزة Digital ID الخاصة بجوازات السفر الأمريكية، والتي أصبحت مقبولة الآن في نقاط تفتيش إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) في أكثر من 250 مطارًا داخل الولايات المتحدة. تسمح هذه الميزة بالتحقق من الهوية شخصيًا أثناء السفر المحلي بطريقة آمنة وسريعة.

وتؤكد أبل أن حالات الاستخدام لهذه الميزة ستتوسع مستقبلًا لتشمل سيناريوهات إضافية، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن Digital ID لا تُعد بديلاً عن جواز السفر الفعلي، ولا يمكن استخدامها للسفر الدولي.

لإضافة جواز السفر إلى تطبيق Apple Wallet، يجب على المستخدم مسح الصفحة التي تحتوي على الصورة في الجواز، ثم استخدام الآيفون لقراءة الشريحة المدمجة داخل الجواز للتحقق من صحة البيانات. بعد ذلك، سيُطلب من المستخدم التقاط صورة سيلفي وإتمام سلسلة من حركات الوجه والرأس كجزء من عملية التحقق.

وعند استخدام Digital ID، يمكن ببساطة الضغط المزدوج على زر الجانب أو زر الصفحة الرئيسية لفتح Apple Wallet، ثم اختيار Digital ID، ووضع الآيفون أو ساعة أبل بالقرب من جهاز قراءة الهوية.

بعدها، يتم تأكيد الهوية باستخدام Face ID أو Touch ID. في المستقبل، تخطط أبل لتوسيع استخدام الميزة لتشمل متاجر وشركات ومنظمات محددة للتحقق من الهوية أو العمر سواء بشكل شخصي أو عبر التطبيقات أو الإنترنت.

تؤكد أبل أن بيانات Digital ID مشفّرة بالكامل، وأن بيانات جواز السفر تُخزَّن فقط على الجهاز نفسه، دون أن تتمكن أبل من معرفة متى وأين تم تقديم الهوية أو البيانات المستخدمة في كل مرة. كما لا يحتاج المستخدم إلى فتح الجهاز أو تسليمه أثناء عملية التحقق، إذ يتم مشاركة المعلومات الضرورية فقط.

يُذكر أن أبل كانت قد أضافت إمكانية إضافة رخص القيادة أو بطاقات الهوية الحكومية إلى Apple Wallet لأول مرة في عام 2022، وتتوفر هذه الميزة الآن في 12 ولاية أمريكية بالإضافة إلى بورتو ريكو.

