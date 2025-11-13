انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من غوغل لمستخدمي "تطبيقات VPN" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتستهدف هذه التطبيقات الضارة نحو 3.9 مليار مستخدم لنظام "أندرويد" حول العالم، حيث تقنعهم بتثبيتها ظنا منهم أنها خدمات رسمية وآمنة.

وأوضحت غوغل أن بعض الشركات الأمنية الاحتيالية تنشر تطبيقات VPN مزيفة على متاجر التطبيقات الرسمية، مستخدمة طرقا مبتكرة للإيقاع بالمستخدمين، بما في ذلك الإعلانات ذات الإيحاءات الجنسية واستغلال الأحداث الجيوسياسية.



وقالت لوري ريتشاردسون، نائبة رئيس قسم الثقة والسلامة في غوغل: "يميل هؤلاء الفاعلون إلى انتحال صفة علامات تجارية موثوقة لشبكات VPN، أو استخدام أساليب الهندسة الاجتماعية لاستهداف المستخدمين الضعفاء الذين يسعون للوصول الآمن إلى الإنترنت".

وأوضحت ريتشاردسون أن التطبيقات المزيفة، بمجرد تثبيتها، تنقل برامج ضارة خطيرة مثل أحصنة طروادة للوصول عن بُعد، وأحصنة طروادة المصرفية، التي تسرق بيانات حساسة تشمل سجل التصفح والرسائل الخاصة وبيانات الاعتماد المالية ومعلومات محافظ العملات المشفرة.

كما أشارت غوغل في تقرير استشاري لشهر نوفمبر إلى 5 اتجاهات حديثة في الاحتيال الرقمي.

وحذرت غوغل مستخدمي الإنترنت من العروض "الرائعة جدا لدرجة يصعب تصديقها"، والرسائل النصية أو البريد الإلكتروني التي تدّعي أنها من شركات التوصيل وتطالب باتخاذ إجراءات فورية أو دفع رسوم.