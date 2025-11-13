تكنولوجيا: فالف تكشف عن نظارة Steam Frame VR بمعالج كوالكوم ودعم التشغيل المستقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة فالف عن أحدث نظاراتها للواقع الافتراضي تحت اسم Steam Frame، بجانب جهاز Steam Machine ووحدة التحكم الجديدة Steam Controller.

وتتميز النظارة بقدرتها على تشغيل الألعاب سواء كانت مخصصة للواقع الافتراضي أو الألعاب العادية، كما يمكنها تشغيل الألعاب بشكل مستقل بفضل معالج Snapdragon المدمج بداخلها.

تُعد Steam Frame في الأساس نظارة بث لاسلكية، حيث تأتي مع محول مزود باتصال مزدوج يُربط بالحاسب أو Steam Machine أو Steam Deck، مما يتيح بث الألعاب بسلاسة دون تداخل في الشبكة.

وتضم النظارة شاشتين LCD بدقة 2160×2160 بكسل لكل عين ومعدل تحديث يتراوح بين 72 و144 هرتز، مع تقنية تتبع العين للبث الانتقائي للأجزاء التي ينظر إليها المستخدم فقط، إلى جانب أربع كاميرات خارجية للتتبع ودعم الإضاءة المنخفضة. كما تحتوي على سماعات مدمجة بتقنية إلغاء الاهتزازات.

تأتي النظارة مع وحدتي تحكم بتصميم يشبه أذرع اللعب التقليدية، ما يجعلها مناسبة للألعاب العادية والـVR. وتعمل الأذرع بجويستيك مغناطيسي من الجيل الثاني وتستخدم بطاريات AA تدوم حتى 40 ساعة.

وتعمل Steam Frame كنظام SteamOS متكامل بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت قابلة للتوسعة، مع بطارية داخلية بسعة 21.6 واط/ساعة.

يمكنها تشغيل الألعاب مباشرة عبر محاكي Flex الذي يحوّل ألعاب x86 إلى ARM64 في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تشغيل ألعاب اندرويد بشكل مباشر.

من المقرر أن تُطرح النسخة المخصصة للمطورين قريبًا لتحسين التوافق، بينما يتوقع إطلاق النسخة التجارية في أوائل عام 2026 بسعر لم يُكشف عنه بعد.

