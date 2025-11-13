شكرا لقرائتكم خبر عن إدارات السعودية تعلن ترسية عقد من موبايلي لتقديم خدمات مراكز البيانات بقيمة 18 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقاً لإنهاء الإغلاق الحكومي، فيما انخفض الين الياباني إلى مستوى قياسي مقابل اليورو عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايئتشي التي قالت إنها ترغب في أن يتخذ بنك اليابان نهجاً بطيئاً في رفع أسعار الفائدة.



وفي الوقت ذاته، انخفض الجنيه الإسترليني مؤقتاً إلى أدنى مستوى خلال الجلسة قبل أن يتعافى جزئياً، بعد صدور تقرير أظهر أن الاقتصاد البريطاني بالكاد حقق نمواً خلال الربع الثالث من العام.



أما الدولار الأسترالي فبلغ أعلى مستوى له في أسبوعين، بدعم من بيانات رسمية أظهرت تراجعاً حاداً في معدل البطالة من أعلى مستوى له في أربع سنوات، ما قلّص احتمالات خفض أسعار الفائدة مجدداً.



تقلبات متوقعة في أسواق العملات مع صدور بيانات مؤجلة



من المتوقع أن تشهد أسواق العملات تقلبات خلال الأيام المقبلة مع بدء إصدار سلسلة من البيانات الاقتصادية المؤجلة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي الطويل مساء الأربعاء. ومع ذلك، قالت البيت الأبيض إن بيانات الوظائف ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر قد لا تصدر إطلاقاً.



وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة Pepperstone: "في الوقت الراهن، تركّز الأسواق بشكل أكبر، وبحق، على أن حل الجمود في الكونغرس يزيل قدراً كبيراً من حالة عدم اليقين، فضلاً عن كونه يرفع عن الاقتصاد عبئاً كبيراً كان يكبح النمو."



الين يلامس أدنى مستوى تاريخي أمام اليورو والدولار



سجّل الين الياباني أدنى مستوى له على الإطلاق عند 179.805 مقابل اليورو يوم الخميس، قبل أن يرتد قليلاً ليتداول عند 179.51. كما انخفض إلى 155.02 مقابل الدولار الأميركي، مقترباً من أدنى مستوى سجّله الأربعاء عند 155.05، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ أوائل فبراير، قبل أن يتداول في السوق الأوروبية عند 154.53 مع تراجع الدولار بنسبة 0.17% خلال اليوم.



وقالت رئيسة الوزراء تاكايئتشي يوم الأربعاء إن إدارتها تفضّل بقاء أسعار الفائدة منخفضة، مشددة على ضرورة التنسيق الوثيق مع بنك اليابان.



وفي اليوم نفسه، أصدر وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيراً لفظياً جديداً من ضعف الين السريع والمفرط، مع اقترابه من مستوى 155 مقابل الدولار، مشيراً إلى "حركات أحادية وسريعة في سوق الصرف الأجنبي".



ضعف الين قد يدفع بنك اليابان إلى رفع الفائدة



قد يجبر ضعف الين بنك اليابان على رفع سعر الفائدة الشهر المقبل. ويتوقع المتعاملون احتمالاً بنسبة 22% لرفع بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، ترتفع إلى 43% لاحتمال تنفيذ الزيادة بحلول يناير.



وقال نوروهيرو ياماغوتشي، الاقتصادي في Oxford Economics: "ضعف الين على الأرجح يجعل الحكومة أكثر قلقاً، لأنه يهدد بإشعال موجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء والطاقة."



وأضاف أن "سعر الصرف أصبح عاملاً حاسماً في بقاء الحكومة"، مشيراً إلى أنه للتخفيف من ضعف الين، سيتعيّن على الحكومة في نهاية المطاف قبول رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.



الجنيه الإسترليني يتذبذب مع بيانات نمو ضعيفة



في أوروبا، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.24% إلى 1.3164 دولار، بعد أن كان قد انخفض مؤقتاً إلى 1.3102 دولار إثر بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في الربع الثالث من العام، جزئياً بسبب هجوم إلكتروني في سبتمبر أثّر على النشاط الاقتصادي.



وأكدت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الذي تستعد في ظله وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز لتقديم الموازنة، والتي يُتوقع أن تتضمن مجموعة من الزيادات الضريبية.



أما اليورو، فقد قلّص خسائره الليلية ليرتفع بنسبة 0.3% أمام الدولار إلى 1.1627 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر.



الدولار الأسترالي يتلقى دعماً من سوق العمل



في أستراليا، خفّض المتداولون احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 6% فقط بعد صدور بيانات اقتصادية قوية هذا الأسبوع.



وأظهرت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس أن عدد العاملين ارتفع بشكل ملحوظ في أكتوبر، مع زيادة التوظيف بدوام كامل، ما بدّد المخاوف من تباطؤ حاد في سوق العمل.