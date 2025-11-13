الإيثريوم يقلص خسائره مع التفاؤل المتزايد بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتقلص مكاسب الدولار الأمريكي، وذلك في ظل التفاؤل بشأن انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



وينتظر السوق قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن مشروع قرار ينهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، بعدما وافق مجلس الشيوخ عليه بالفعل هذا الأسبوع.



وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض بأن بيانات التوظيف والتضخم عن شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي قد لا تنشر على الإطلاق بسبب الإغلاق الحكومي.



وأظهرت بيانات صادرة عن (ADP) أمس، أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 11.25 ألف وظيفة أسبوعيًا في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر تشرين الأول.



من ناحية أخرى، كان عضو الفيدرالي ستيفن ميران يوم الاثنين إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة كوسيلة لتجنب احتمالية تباطؤ اقتصادي مستقبلي.



وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أبدى ميران تمسكه برأيه بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتحرك بوتيرة أسرع من التقليدية التي تعتمد عادة خفضًا ربع نقطة مئوية.



وقد دعا، كما فعل في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) السابقين، إلى تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، مع التأكيد على أنه على الأقل يجب أن يكون هناك تخفيض ربع نقطة.



هذا، وقد هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.077%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين بأكثر من نقطتين أساس إلى 3.564%، وكذلك عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.675%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 11:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 4200.8 دولار للأوقية.