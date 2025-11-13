والي الخرطوم :يقدم تنويرا حوا أبعاد إستهداف السودان والدعم الذي توفره حكومات الدول للمليشيا لارتكاب جرائم التطهير العرقي

قدم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تنويرا للمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية إيمي بوب حول أبعاد إستهداف السودان وأعمال التطهير العرقي والابادة الجماعية الهدف منها إحلال سكان دارفور الأصليين بمجموعات لا وطن لها بدعم ورعاية حكومات دول توفر المال والسلاح والمرتزقة لمليشيا آل دقلو الإرهابية مطالبا المنظمات بشرح الأبعاد التآمرية التي تتعرض لها البلاد .

وشارك في اللقاء الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام الوزير المكلف لوزارة التنمية الإجتماعية الأستاذ صديق فريني والمدير العام الوزير المكلف لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين ومفوض العون الإنساني خالد عبد الرحيم وبقية أعضاء المرافق للمسئولة الاممية وضم محمد رفعت مدير بعثة منظمة الهجرة الدولية بالخرطوم وحوازم ساتي مدير مكتب المنظمة بالخرطوم.

وأشاد الوالي بالمنظمة باعتبارها أول منظمة دولية أعادت إفتتاح مقرها بالخرطوم كما أشاد باهتمامها بأوضاع السودانيين بالخارج والدعم الذي قدمته لمواطني الولاية خلال فترة الحرب وقال اننا تتطلع إلى مزيد من الدعم لترحيل الأجانب لبلادانهم.

من جهتها أوضحت المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أن زيارتها للبلاد جاءت لتعكس للمجتمع الدولي حقيقة ما يدور في السودان والتعرف على أحداث الفاشر وعكس جهود الخرطوم لإعادة البناء وأضافت أنها استمعت من خلال زيارتها لمعسكر النازحين من الفاشر بالدبة الى قصص مروعة عن ما تعرضت له النساء الناجيات من مجازر الفاشر وقالت أن ما قامت به المليشيا في الفاشر ليس هو الانتهاك الأول إنما اطلعت على تقارير موثقة تؤكد تكرار هذه الانتهاكات في العديد من المواقع.

من جهته قال فريني أن المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية كانت حريصة في زيارتها للخرطوم للتعرف على حجم الدمار في عدد من المواقع المهمة والحيوية مما يعكس اهتمامها بحجم الدمار خاصة وانها قريبة من دوائر صنع القرار في واشنطن .

المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة أعرب عن تقديره لزيارة المسئولة الاممية للمتحف القومي وحرصها على التعرف على النهب الذي طال الآثار وأضاف خراب المباني الأثرية طال متحف الانثربولجي ومتحف الخليفة ومباني بلدية أمدرمان داعيا إلى ضرورة ان تتواصل المنظمة مع نظيراتها في الأمم المتحدة للعمل على استعادة آثار السودان المنهوبة وفقا للقوانين الدولية التي تحمى الآثار وان بيعها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي .

مفوض العون الإنساني ولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم إستعرض نوع المساعدات التي قدمتها المنظمة لمواطني الولاية في الدعم الغذائي وغير الغذائي ودعم قطاع المياه .

إعلام ولاية الخرطوم