تكنولوجيا: تسريبات تؤكد اقتراب إطلاق Samsung Galaxy A37 مع بدء اختبار النظام الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج هاتف Galaxy A36 في شهر مارس الماضي، ومع اقتراب مرور عام على إطلاقه، يبدو من الطبيعي أن تبدأ الشركة الكورية في تطوير خليفته المنتظر Galaxy A37.

وقد تم رصد البرنامج الثابت الخاص بالهاتف الجديد على خوادم الاختبار التابعة لسامسونج، ويخص هذا الإصدار تحديدًا الطراز SM-A376U الموجه للسوق الأمريكية.

اللافت أن بعض الإصدارات التجريبية مخصصة لشركات اتصالات كبرى مثل AT&T وVerizon وT-Mobile وUScellular، مما يشير إلى نية سامسونج طرح الهاتف على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإطلاق الأمريكي سيتم بالتزامن مع الأسواق الأخرى أم بعد فترة. فهاتف Galaxy A36 استغرق نحو أربعة أشهر بعد إطلاقه عالميًا ليصل إلى السوق الأمريكية، لكن تطوير البرنامج الأمريكي مبكرًا هذه المرة يُعد إشارة إيجابية إلى أن سامسونج قد تتجنب هذا التأخير.

أما بالنسبة للمواصفات، فلم تظهر أي تسريبات مؤكدة حتى الآن حول Galaxy A37. لكن بالاعتماد على مواصفات الجيل السابق Galaxy A36، يمكن توقع أن يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1900 نتس، مع معالج Snapdragon 6 Gen 3، وذاكرة عشوائية بسعات 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.

كما ضم الجيل السابق ثلاث كاميرات خلفية (رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وعدسة واسعة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل)، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية سعتها 5000 ملي أمبير مع شحن سلكي سريع بقدرة 45 واط.

