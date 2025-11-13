الاقتصاد

سعر دومينوز بيتزا (DPZ) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 13-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-13 11:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع أجبره على الارتداد وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 397.12$، خاصة وقد جاء ذلك بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 397.12$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 368.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط                                      

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

