سعر دومينوز بيتزا (DPZ) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 13-11-2025

انخفض سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع أجبره على الارتداد وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 397.12$، خاصة وقد جاء ذلك بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 397.12$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 368.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط