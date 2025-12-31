إس تي سي السعودية توصي بشراء 26 مليون سهم لبرنامج أسهم حوافز الموظفين

انخفض الجنيه الإسترليني قليلًا مقابل الدولار يوم الأربعاء، لكنه ما زال متجهًا لتسجيل أكبر مكسب سنوي له خلال ثماني سنوات.

ومع ذلك، فقد تراجع الجنيه مقابل اليورو في 2025 ومن المتوقع أن يُنهي العام كأضعف عملة أوروبية رئيسية.

وتداول الجنيه عند آخر مستوى منخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.3436 دولار. وعلى مدار العام، ارتفع الجنيه بنسبة 7.5%، مسجلاً أكبر قفزة سنوية له منذ ارتفاعه بنسبة 9.5% في 2017.

أما اليورو والفرنك السويسري والكرونة النرويجية والسويدية، فقد ارتفعت جميعها بين 13% و19% مقابل الدولار هذا العام.

وبالنسبة لليورو، انخفض الجنيه بنسبة 0.1% يوم الأربعاء، ليهبط أكثر من 5% خلال 2025 إلى مستوى 87.24 بنسًا، مسجلاً أكبر تراجع سنوي له مقابل العملة الموحدة منذ عام 2020.

الهموم المالية تحد من المكاسب

رغم قوة الجنيه أمام الدولار المتراجع، شكلت المخاوف السياسية المحلية، والمخاوف المتعلقة بالمالية العامة البريطانية، والنمو الراكد، سياقًا ضاغطًا على الجنيه خلال النصف الثاني من العام.

وكان الحدث الكبير بالنسبة للمتداولين في العملات هو الميزانية الخريفية، لكن حدث نوفمبر المالي مرّ دون جدل كبير، مما خفف بعض الضغوط المتراكمة على الجنيه في النصف الثاني من العام.

ومن المتوقع أن يعتمد أداء الجنيه في 2026 على تحركات السياسة النقدية لبنك إنجلترا. وقد خفّض البنك المركزي تكلفة الاقتراض أربع مرات في 2025، بما في ذلك ديسمبر، رغم أن لجنة السياسة النقدية التي تحدد الفائدة لا تزال منقسمة، وأشار صانعو السياسات إلى أن وتيرة خفض الفائدة الحالية قد تتباطأ أكثر.

ولم يقم متداولو سوق المال بعد بإدراج خفض جديد محتمل للفائدة قبل يونيو. ويُسعر السوق حوالي 40 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام، مما يشير إلى احتمال بنسبة 60% لخفض الفائدة مرة ثانية.

وقال كيفين ثوزيه، عضو لجنة الاستثمار في Carmignac: “مع تجاوز الميزانية، سيسمح تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وارتفاع العوائد على السندات لبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة أكثر”.

وأضاف: “لقد خفت المعضلة أمام صانعي السياسات، على الأقل على المدى القصير”.