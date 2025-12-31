شاهد بالصورة والفيديو.. أصغر عرسان سودانيان يدهشان الجمهور في ختام العام 2025 بحفل زفاف أسطوري بالقاهرة

تصدر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودانية, “الترند”, على السوشيال ميديا وذلك بعد انتشاره بشكل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول الرواد مقطع لعريس سوداني, وعروسته, تم وصفهما بأصغر عرسان في السودان. https://www.facebook.com/share/r/1H77LyBU7g/ العرسان ظهرا من داخل مركز تجميل بالقاهرة, وهما يستعدان للتوجه لصالة زفافهما الذي وصف بالأسطوري الذي أقيم بإحدى صالات الأفراح بالقاهرة, في خواتيم العام 2025. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

