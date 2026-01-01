ليتوانيا تعتزم إنفاق 320 مليون يورو لشراء نظام صواريخ سويدي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم ليتوانيا شراء أنظمة صواريخ الدفاع الجوي السويدية المحمولة «ار بي اس 70 ان جي» والتي تتجاوز قيمتها 320 مليون يورو (375 مليون دولار) لتعزيز قدراتها الدفاعية، حسبما قالت وزارة الدفاع الليتوانية اليوم الأربعاء.

وقد تم توقيع عقد مع شركة «ساب» السويدية، وفقا لبيان من الوزارة والشركة.

ويضمن هذا العقد وعقود سابقة، تزويد القوات المسلحة الليتوانية بهذا السلاح بشكل مستمر بين عامي 2026 و2032.

وقال وزير الدفاع روبرتاس كوناس إن «تعزيز الدفاع الجوي أحد أهم أولوياتنا».

وتمتلك ليتوانيا بالفعل أنظمة «آر بي إس 70»، وهو نظام دفاع جوي قصير المدى يسمح بالقتال الفعال ضد أهداف جوية باليل والنهار. وقال بيان الوزارة إنه تم اختيار هذا النظام لسهولة صيانته وحركته بالإضافة إلى مزايا فنية أخرى.